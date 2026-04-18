تصادم 4 سيارات على طريق بنها شبرا الحر دون أى خسائر بشرية

شهد طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم 4 سيارات منهم 3 ملاكي وأخرى ربع نقل، باتجاه القاهرة بعد محطة الوقود، دون وقوع إصابات.

وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات علي طريق بنها شبرا الحر.

انتقل علي الفور رجال مرور القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف من فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية لموقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم 4 سيارات منهم 3 ملاكي وأخرى ربع نقل، قبل محطة الوقود، حيث كشفت المصادر عدم وجود مصابين جراء الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية تعرض سيارة للإنقلاب بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، ثم والت باقي السيارات الاصطدام بالسيارة، دون وقوع ثمة إصابات.