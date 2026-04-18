التصريح بدفن جثة طالب توفى غرقا بمياه النيل في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب توفي غرقا بمياه النيل في كفر شكر بمحافظة القليوبية عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.



بلاغ بالواقعة



وتعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ.



حيث تبين من المعاينة والتحريات الأولية مصرع طالب يُدعى أحمد. م. ص، 15 عامًا، ومقيم بقرية أسنيت.



وكشفت التحريات، أن الطالب كان يستحم في النيل منذ أمس بصحبة أصدقائه، قبل أن يختفي داخل المياه، فيما ظل هاتفه مفتوحًا، إلى أن تمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثمانه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.