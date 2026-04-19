تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

وسط حضور كبير من الجالية العربية وشخصيات بارزة في عالم السينما بكاليفورنيا، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 20 أبريل في لوس أنجلوس.

حضر الحفل عدد من النجوم أبرزهم أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، مايان السيد، وميرهان حسين، بجانب العديد من صناع السينما في هوليوود، والسفير حسام الدين علي، القنصل المصري العام في لوس أنجلوس، وكان في استقبالهم جميعا مايكل باخوم، رئيس المهرجان.

شهد الحفل العديد من الفقرات من بينها إهداء الدورة لروح المخرج الكبير داود عبد السيد، وتم عرض عدة لقطات من أعماله الفريدة في السينما المصرية، بالإضافة إلى عرض تسجيل صوتي سابق له تضمن كلمة داعمة للمهرجان خلال الدورة الأولى التي تم تكريمه بها آنذاك.

فيما تم تكريم النجمة ريهام عبد الغفور، بجائزة عزيزة أمير، وقدمتها لها النجمة مايان السيد، التي تعد إحدى مفاجآت الحفل.

وفي ختام الحفل تم عرض فيلم الافتتاح "ولنا في الخيال حب"، وأعقبه حلقة نقاشية لبطلي الفيلم أحمد السعدني ومايان السيد.