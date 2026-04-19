نحن لا نتخطى الفقد.. كلمات مؤثرة لـ ميريت صلاح السعدني في ذكرى والدها

كتبت الإعلامية ميريت السعدني منشورا مؤثرا عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، في ذكرى رحيل والدها الفنان القدير صلاح السعدني، التي توافق اليوم، الأحد 19 أبريل.

وكتبت ميريت صلاح السعدني، عبر “إنستجرام”: «نحن لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه.. ونرضى ونسلم بقضاء الله.. حتى نلتقي في الجنة حيث لا فقد.. لا حزن.. ولا فراق».

وأضافت: «اللهم ارحم من كان بنا رحيماً.. اللهم أكرم من كان معنا كريماً.. اللهم اسعد من أسعدنا كثيراً».

ذكرى وفاة صلاح السعدني

ويوافق اليوم، الأحد 19 أبريل، الذكرى الثانية لرحيل الفنان صلاح السعدني، إذ فارق دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في أكتوبر ورحل عن عمر ناهز 81 عاما، وقدم العديد من الأدوار البارزة في الدراما، ومنها مسلسل “أرابيسك” و"ليالي الحلمية"، واختتمت اعماله بمسلسل “القاصرات” عام 2013.

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح.

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام"، وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر" وغيرهم.