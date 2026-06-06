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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكبر خطة تدريبية.. جامعة القاهرة تواصل برنامج «إتقان» لتأهيل كوادرها الإدارية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ برنامج «إتقان» لتأهيل وتطوير الكوادر الإدارية، في إطار استراتيجيتها لبناء قدرات العاملين وإعداد صف ثانٍ من القيادات الإدارية المؤهلة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته ورفع جودة الخدمات العامة.

ويأتي استمرار تنفيذ البرنامج متسقًا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1509 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والذي رسخ منظومة متكاملة لاختيار وتأهيل القيادات بالجهاز الإداري للدولة، تقوم على التدريب والتقييم المستمر وقياس الكفاءة والقدرة على التطوير والابتكار.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة كانت حريصة منذ إطلاق برنامج «إتقان» على تبني فلسفة التطوير المؤسسي التي تقوم على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد قيادات إدارية تمتلك المعرفة القانونية والإدارية والتكنولوجية والقدرة على قيادة التغيير وصنع القرار في بيئة عمل متطورة.

وأوضح رئيس الجامعة أن ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من ربط شغل الوظائف القيادية بالتأهيل والتدريب والتقييم الموضوعي يؤكد صحة المسار الذي انتهجته جامعة القاهرة في بناء منظومة تدريبية متكاملة تستهدف رفع كفاءة القيادات والعاملين قبل الترشح للمواقع القيادية وأثناء شغلها، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.

وأضاف أن برنامج «إتقان» نجح خلال شهري أبريل ومايو 2026 في تدريب 502 من القيادات والعاملين من مختلف قطاعات الجامعة من خلال 15 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، شملت شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والعاملين بالكليات والمعاهد والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة تدريبية شاملة تستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن المحتوى التدريبي للبرنامج يتوافق بصورة مباشرة مع متطلبات ومعايير التأهيل التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يتضمن موضوعات التشريعات المنظمة للعمل الحكومي والجامعي، ومدونة السلوك الوظيفي، والحوكمة وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، والقيادة وإدارة التغيير، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية وفق معايير الجدارة والاستحقاق.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ هاني رضوان، أمين عام جامعة القاهرة، أن برنامج «إتقان» يمثل أكبر خطة تدريبية متخصصة للكوادر الإدارية بالجامعة، حيث يستهدف تنفيذ 46 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 480 ساعة تدريبية موزعة على 13 وحدة إلزامية و33 وحدة تخصصية تغطي مختلف المجالات الإدارية والمالية والقانونية والتكنولوجية.

وأضاف أن البرنامج يعتمد على منهجية تدريبية حديثة تجمع بين المحاضرات التفاعلية والتطبيقات العملية ودراسات الحالة والتقييمات القبلية والبعدية، مع ربط نتائج التدريب بالملف المهني للمتدرب، بما يعزز ثقافة التعلم المستمر ويجعل التدريب أحد المكونات الرئيسية لتطوير المسار الوظيفي وتحسين الأداء المؤسسي.

وتؤكد جامعة القاهرة من خلال برنامج «إتقان» التزامها الكامل بدعم توجهات الدولة في بناء جهاز إداري كفء ومرن وقادر على مواكبة متطلبات التنمية، وإعداد قيادات تمتلك المعرفة والمهارات والرؤية اللازمة لقيادة مؤسسات المستقبل وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي.

للاطلاع على تفاصيل البرنامج وآليات الاستفادة من خدماته والتسجيل الإلكتروني، يُرجى زيارة منصة «إتقان» عبر الرابط التالي:
https://itqan.cu.edu.eg

جامعة القاهرة إتقان الجهاز الإداري

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