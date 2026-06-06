لسداد غرامات الأبيض.. هيثم فاروق يقود حملة مليون و70 ألف زملكاوي

أعلن نجم الزمالك السابق هيثم فاروق عن إطلاق حملة تستهدف الوصول إلى مليون و70 ألف مشترك، بهدف تعزيز الموارد المالية للنادي والمساعدة في سداد الالتزامات المالية المرتبطة بملفات إيقاف القيد.

حملة مليون و70 ألف زملكاوي

وأوضح هيثم فاروق أن الخطة تعتمد على جذب مليون مشترك من داخل مصر و70 ألف مشترك من خارجها، مؤكدًا أن المبادرة لا تقوم على التبرعات المباشرة، وإنما على الاشتراك في التطبيق والاستفادة من خدماته، بما يوفر موارد مالية تساعد الزمالك في التعامل مع الغرامات والقضايا الدولية التي تُقدر بنحو 10 ملايين دولار.

وأشار فاروق إلى أن الحملة ساهمت بالفعل في توفير سيولة مالية ساعدت على حل عدد من ملفات القيد خلال الفترة الماضية، مع استمرار الجهود لتسوية باقي القضايا ورفع العقوبات المفروضة على النادي.