تحذير عاجل.. 42 درجة مئوية ورياح بسرعة 60 كم/ساعة تضرب مصر خلال ساعات

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من تعرض البلاد خلال الساعات المقبلة لحالة جوية تتسم بارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد كبير من المناطق، بالتزامن مع اقتراب دخول شهر بؤونة المعروف تاريخيًا بارتفاع معدلات الحرارة.

الأجواء الحارة.



وأوضح فهيم خلال تصريحات له ، أن خرائط الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة بنحو درجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة.

وأضاف أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات الليل.



درجات حرارة مرتفعة على أغلب الأنحاء



وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وبين 39 و41 درجة بشمال الصعيد، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد ما بين 41 و42 درجة مئوية.

رياح قوية وأتربة تؤثر على الرؤية.



وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وسيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن سرعة الهبات قد تصل إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة.

وأوضح أن هذه الرياح قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، فضلًا عن زيادة معدلات الإجهاد الحراري وتأثيرها على النباتات والمحاصيل الزراعية.



نصائح للمواطنين خلال موجة الحر والأتربة



ودعا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء أغطية الرأس والنظارات الواقية عند الخروج، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.



كما نصح مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بتقليل التواجد في الأماكن المفتوحة خلال فترات نشاط الأتربة حفاظًا على صحتهم.