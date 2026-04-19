قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز

حذر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه من الالفتات إلي قائمة الغيابات داخل بيراميدز التي أعلن عنها الفريق السماوي مؤخرا قبل الموقعة المرتقبة في بطولة الدوري.

وشدد معتمد جمال علي أن الفريق السماوي يمتلك قائمة قوية ويتواجد معه أكثر من لاعب مميز في كل مركز.

وطالب معتمد جمال من لاعبي الزمالك خوض مباراة بيراميدز بجدية كبيرة، خاصة أن الفوز فيها يضمن وصول الفارس الأبيض للنقطة رقم 49 ويغرد منفردا بالصدارة

وأكد معتمد جمال للاعبيه أن تحقيق الانتصار أمام فريق بيراميدز يبتعد بالفارس الأبيض عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط عن بيراميدز

وأعلن نادي بيراميدز عن إصابة مصطفى فتحي خلال مشاركته في مباراة حلوان العام الودية بعد سقوطه إثر إصابة في الترقوة.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك

ويجري مصطفى فتحي عملية جراحية اليوم لينتهى موسمه بشكل نهائي مع بيراميدز وكذلك ابتعاده عن كأس العالم.

وخرج محمد الشيبي امس من المباراة الودية بعد شعوره بالام في الركبة وهو ما يزيد من احتماليات ابتعاده عن مباراة الزمالك.

ويغيب عن لقاء الزمالك، محمود مرعي بعد إصابته في العضلة الخلفية وابتعد عن المشاركات في الفترة الأخيرة بجانب استمرار غياب محمد حمدي بسبب إصابة الصليبي.

وتعرض زالاكا لكدمة شديدة في السمانة خلال التدريبات مما يجعله مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك.

فيما يغيب حامد حمدان عن مباراة الزمالك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس 23 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز على بيراميدز والاقتراب أكثر من تحقيق لقب بطولة الدوري المصري نهاية الموسم الحالي.