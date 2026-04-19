نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

تعيش إدارة نادي الزمالك حالة من الترقب الحذر بشأن مستقبل مدافع الفريق حسام عبد المجيد في ظل اقتراب دخوله الفترة التي تسبق نهاية عقده وظهور اهتمام خارجي من أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصدر مسؤول داخل الزمالك فإن ملف اللاعب لم يحسم بعد رغم وضوح السيناريوهات المطروحة داخليًا والتي تعكس رغبة النادي في تحقيق أقصى استفادة فنية أو مالية من الموقف.

ولم يصل ملف حسام عبد المجيد داخل الزمالك إلى نقطة الحسم بعد لكنه بات مفتوحًا على جميع السيناريوهات بين التجديد أو البيع أو استمرار المراقبة حتى نهاية الموسم.

وفي كل الأحوال يبدو أن الصيف المقبل قد يحمل تحولًا مهمًا في مستقبل أحد أبرز مدافعي الجيل الحالي داخل القلعة البيضاء في ظل اهتمام أوروبي بدأ يطرق الأبواب بالفعل.

كشف المصدر أن إدارة الكرة وضعت خيارين رئيسيين للتعامل مع ملف اللاعب منها :

السيناريو الأول:

فتح باب التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده لفترة جديدة بناءً على عرض رسمي يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ عليه كأحد الركائز الدفاعية للفريق في المستقبل.

السيناريو الثاني:

في حال تمسك اللاعب بالرحيل سيتم الاتجاه إلى تسويقه بشكل احترافي بهدف تحقيق أعلى عائد مالي ممكن من بيعه خاصة في ظل الحاجة الملحة لتدعيم الميزانية وسداد بعض الالتزامات المالية.

اهتمام أوروبي 

وأوضح المصدر أن هناك اهتمامًا فعليًا من أندية أوروبية بضم حسام عبد المجيد أبرزها أندرلخت البلجيكي ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي لكن حتى الآن لم تصل عروض رسمية إلى الزمالك.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية لم يتجاوز مرحلة الاستفسارات غير الرسمية عبر وسطاء حول إمكانية التعاقد مع اللاعب وشروط النادي المالية.

الزمالك يرفض الاستعجال 

إدارة الزمالك وفقا لتأكيدات المصدر تتعامل مع الملف بهدوء شديد في الوقت الحالي خاصة مع ضغط المباريات واستمرار المنافسة على أكثر من جبهة محلية وقارية.

وأكد المصدر أن النادي لن يدخل في أي مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل اللاعب قبل نهاية الموسم حفاظًا على استقرار الفريق الفني خصوصًا مع ارتباطه بمواجهات قوية في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

أزمة مالية مرتبطة بالقرار

وأضاف المصدر أن الجانب المالي يلعب دورًا مهمًا في ملف اللاعب خاصة في ظل حاجة النادي لتوفير سيولة مالية تساعد في حل بعض الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والتي ترتبط جزئيًا بأزمات إيقاف القيد.

ويأمل الزمالك في حال رحيل اللاعب أن يتم ذلك مقابل مقابل مالي قوي يساهم في دعم استقرار النادي خلال المرحلة المقبلة.

تركيز فني قبل الحسم

على الجانب الفني قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منح لاعبي الفريق راحة قصيرة عقب التعادل الأخير أمام شباب بلوزداد الجزائري والتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة قوية أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري في لقاء يُعد حاسمًا في سباق المنافسة على اللقب.

نهائي أفريقي جديد يقترب

وكان الزمالك قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد ليواصل مشواره القاري بنجاح.

وينتظر الفريق الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي المرتقب.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

الفنانة كندا حنا

كندا حنا توثق فيديو مبهج لابنتها

الفنانة هند عاكف

هند عاكف عن تكريمها في الجزائر: استقبال دافئ وحب كبير للفن المصري

هشام ماجد

هشام ماجد ينعى والد منة شلبي بكلمات مؤثرة

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

