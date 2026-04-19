قلق داخل الزمالك .. أوروبا تراقب حسام عبد المجيد والنادي يدرس البيع أو التجديد .. سيناريوهات مصير اللاعب

تعيش إدارة نادي الزمالك حالة من الترقب الحذر بشأن مستقبل مدافع الفريق حسام عبد المجيد في ظل اقتراب دخوله الفترة التي تسبق نهاية عقده وظهور اهتمام خارجي من أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصدر مسؤول داخل الزمالك فإن ملف اللاعب لم يحسم بعد رغم وضوح السيناريوهات المطروحة داخليًا والتي تعكس رغبة النادي في تحقيق أقصى استفادة فنية أو مالية من الموقف.

ولم يصل ملف حسام عبد المجيد داخل الزمالك إلى نقطة الحسم بعد لكنه بات مفتوحًا على جميع السيناريوهات بين التجديد أو البيع أو استمرار المراقبة حتى نهاية الموسم.

وفي كل الأحوال يبدو أن الصيف المقبل قد يحمل تحولًا مهمًا في مستقبل أحد أبرز مدافعي الجيل الحالي داخل القلعة البيضاء في ظل اهتمام أوروبي بدأ يطرق الأبواب بالفعل.

كشف المصدر أن إدارة الكرة وضعت خيارين رئيسيين للتعامل مع ملف اللاعب منها :

السيناريو الأول:

فتح باب التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده لفترة جديدة بناءً على عرض رسمي يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ عليه كأحد الركائز الدفاعية للفريق في المستقبل.

السيناريو الثاني:

في حال تمسك اللاعب بالرحيل سيتم الاتجاه إلى تسويقه بشكل احترافي بهدف تحقيق أعلى عائد مالي ممكن من بيعه خاصة في ظل الحاجة الملحة لتدعيم الميزانية وسداد بعض الالتزامات المالية.

اهتمام أوروبي

وأوضح المصدر أن هناك اهتمامًا فعليًا من أندية أوروبية بضم حسام عبد المجيد أبرزها أندرلخت البلجيكي ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي لكن حتى الآن لم تصل عروض رسمية إلى الزمالك.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية لم يتجاوز مرحلة الاستفسارات غير الرسمية عبر وسطاء حول إمكانية التعاقد مع اللاعب وشروط النادي المالية.

الزمالك يرفض الاستعجال

إدارة الزمالك وفقا لتأكيدات المصدر تتعامل مع الملف بهدوء شديد في الوقت الحالي خاصة مع ضغط المباريات واستمرار المنافسة على أكثر من جبهة محلية وقارية.

وأكد المصدر أن النادي لن يدخل في أي مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل اللاعب قبل نهاية الموسم حفاظًا على استقرار الفريق الفني خصوصًا مع ارتباطه بمواجهات قوية في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

أزمة مالية مرتبطة بالقرار

وأضاف المصدر أن الجانب المالي يلعب دورًا مهمًا في ملف اللاعب خاصة في ظل حاجة النادي لتوفير سيولة مالية تساعد في حل بعض الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والتي ترتبط جزئيًا بأزمات إيقاف القيد.

ويأمل الزمالك في حال رحيل اللاعب أن يتم ذلك مقابل مقابل مالي قوي يساهم في دعم استقرار النادي خلال المرحلة المقبلة.

تركيز فني قبل الحسم

على الجانب الفني قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منح لاعبي الفريق راحة قصيرة عقب التعادل الأخير أمام شباب بلوزداد الجزائري والتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة قوية أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري في لقاء يُعد حاسمًا في سباق المنافسة على اللقب.

نهائي أفريقي جديد يقترب

وكان الزمالك قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد ليواصل مشواره القاري بنجاح.

وينتظر الفريق الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في النهائي المرتقب.