الزمالك يحسم موقف معتمد جمال .. تصريحات رسمية من أمين الصندوق

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن مصير معتمد جمال المدير الفني للفريق.

وقال المندوه، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "معتمد جمال إنسان أصيل، وهو دائمًا متواجد في هذه المعارك، وهو مستمر معنا ونحن متمسكون به، وإذا أراد الاستمرار فنحن نتمسك ببقائه، وقرار رحيله أو استمراره بيده".

وأضاف: "التفاف رموز الزمالك حول النادي والمشهد الذي رأيناه جميعًا والدعم الجماعي، لن نجده إلا في الزمالك".

وتابع: "أشكر مدحت العدل لأنه قام بدور كبير مع النادي، خاصة فيما يتعلق بالتطبيق الإلكتروني".

واختتم: "سنتواصل مع طارق حامد إذا قرر الاعتزال بالفعل، وسيكون له دور داخل نادي الزمالك".