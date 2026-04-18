قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية
افتتاح سفارة بالقدس وخط طيران مباشر.. رئيس الأرجنتين يصل إلى إسرائيل
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب سواحل جزيرة كريت اليونانية
رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026
هيرميس تنجح في تنفيذ طرح ثانوي لأسهم ڤاليو عبر سجل الاكتتاب المعجل بقيمة 53.8 مليون سهم
جيش الاحتلال: القضاء على قادة حزب الله في بنت جبيل قبل وقف إطلاق النار
جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية
البسمة تعود إلى 365 ألف عامل.. مصر تنقذ آلاف المصانع المتعثرة ضمن خطة شاملة لدعم الصناعة وخلق فرص العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة الزمالك | لعنة الإصابات تطارد بيراميدز .. والشيبي الأبرز

حسن العمدة

تطارد لعنة الإصابات لاعبي نادي بيراميدز قبل أيام قليلة من استئناف الدوري الممتاز بمواجهة الزمالك وكذلك نهائي كأس مصر أمام زد.

وتعرض مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق لإصابة بخلع في الترقوة خلال مباراة حلوان الودية ويجري غدا جراحة يتحدد في ضوئها مدة غيابه عن الملاعب.

كما غاب الجناح محمود زلاكة عن مباراة حلوان الودية بعدما تعرض لكدمة شديدة في السمانة خلال التدريبات الماضية، ويخضع حاليا لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وكذلك غادر الظهير الأيمن المغربي محمد الشيبي مباراة حلوان الودية قبل نهاية الشوط الثاني بعشر دقائق بعد شعوره بآلام في الركبة على أن يجري أشعة وفحوصات للاطمئنان.

ويتواصل غياب المدافع محمود مرعي في ظل استمرار تأهيله من إصابة المزق في الخلفية والتي تعرض لها مؤخرا وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة.

كما شهدت مباراة حلوان الودية أول مشاركة رسمية للمغربي وليد الكرتي ولمدة 10 دقائق فقط منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة حرس الحدود في الدوري منذ يوم 5 مارس الماضي.

ويستمر الغياب الطويل للظهير الأيسر الدولي محمد حمدي عن الملاعب لعدة أشهر بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي ويخضع حاليا لعمليات تقوية العضلات في إطار برنامج التأهيل.

نادي بيراميدز بيراميدز الزمالك كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد