قبل مباراة الزمالك | لعنة الإصابات تطارد بيراميدز .. والشيبي الأبرز

تطارد لعنة الإصابات لاعبي نادي بيراميدز قبل أيام قليلة من استئناف الدوري الممتاز بمواجهة الزمالك وكذلك نهائي كأس مصر أمام زد.

وتعرض مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق لإصابة بخلع في الترقوة خلال مباراة حلوان الودية ويجري غدا جراحة يتحدد في ضوئها مدة غيابه عن الملاعب.

كما غاب الجناح محمود زلاكة عن مباراة حلوان الودية بعدما تعرض لكدمة شديدة في السمانة خلال التدريبات الماضية، ويخضع حاليا لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وكذلك غادر الظهير الأيمن المغربي محمد الشيبي مباراة حلوان الودية قبل نهاية الشوط الثاني بعشر دقائق بعد شعوره بآلام في الركبة على أن يجري أشعة وفحوصات للاطمئنان.

ويتواصل غياب المدافع محمود مرعي في ظل استمرار تأهيله من إصابة المزق في الخلفية والتي تعرض لها مؤخرا وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة.

كما شهدت مباراة حلوان الودية أول مشاركة رسمية للمغربي وليد الكرتي ولمدة 10 دقائق فقط منذ إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة حرس الحدود في الدوري منذ يوم 5 مارس الماضي.

ويستمر الغياب الطويل للظهير الأيسر الدولي محمد حمدي عن الملاعب لعدة أشهر بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي ويخضع حاليا لعمليات تقوية العضلات في إطار برنامج التأهيل.