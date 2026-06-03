أشرف زكي ووفاء عامر.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة سهام جلال

بدأ منذ قليل عزاء الفنانة سهام جلال بمسجد حسين صدقي بالمعادي، وسط حضور عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء .

ومن أبرز الحضور الفنان أشرف زكي، والفنان محمد أبو داود، والفنانة وفاء عامر، والفنانة وفاء مكي، والفنان صبحي خليل، والفنانة حنان شوقي، والفنانة حنان سليمان، إلى جانب عدد من الفنانين وأصدقاء الراحلة.

وفاة سهام جلال

وتوفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور.

وكانت الفنانة منة جلال أعلنت عن موعد عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال، والتي رحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي.

وقالت منة جلال عبر حسابها علي موقع فيسبوك: عزاء الفنانة سهام جلال غدا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بالمعادي.