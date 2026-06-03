استقبال رسمي لبعثة منتخب الناشئين بعد تحقيق برونزية أمم أفريقيا تحت 17

استقبل الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخبنا الوطني للناشئين، في مطار القاهرة الدولي، عقب تحقيق الميدالية البرونزية، في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، بالمغرب.

وحرص عزام ومختار على تهنئة بعثة منتخب الناشئين، برئاسة الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، كما وجها التحية للجهاز الفني، بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، وجميع لاعبي المنتخب.

وحقق منتخبنا الوطني، تحت 17 عامًا الميدالية المصرية الأولى في كأس الأمم الأفريقية للناشئين، منذ 29 عامًا، والثانية في تاريخ المسابقة، بعد التتويج باللقب عام 1997.

كما ضمن منتخب الناشئين تأهله لنهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر، نهاية العام الحالي، وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى مع منتخبات: قطر، بنما واليونان