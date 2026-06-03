الشباب والرياضة: لم نمنع سفر الإعلاميين والصحفيين للمونديال.. وتحمل الوزارة لمصاريفهم لم يٌطرح

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، ضرورة توفير الدعم الكامل من الجماهير المصرية للمنتخب، قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2026، مطالبًا بضرورة وجود وعي من الجمهور تجاه ذلك.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك بعض الناس الذين يجب أن يكون لديهم وعي أننا نخوض أهم منافسة رياضية على الإطلاق بالنسبة للرياضة المصرية».

وأضاف قائلًا: «هذا الحدث كان يستدعي مننا قدرًا كبيرًا من المسؤولية تجاه اللاعبين، وأنه لا بد من دعم المنتخب وتشجيعه في نهائيات كأس العالم»، مؤكدًا أن الجمهور له دور رئيسي في مساندة المنتخبات الوطنية في البطولات العالمية.

وفي سياق آخر، أكد الشاذلي أنه لم يتم طرح مسألة تحمل وزارة الرياضة سفر الإعلاميين والصحفيين على الإطلاق، إلى جانب أنه لا صحة لمنع وزير الرياضة سفر الإعلاميين ضمن بعثة المنتخب.

ولفت الشاذلي إلى أنه لا يوجد مجال لصرفٍ مبالغ فيه من بعثة منتخب مصر، وسيتم محاسبة المسؤولين على البعثة بعد العودة على ما تم صرفه.