الشباب والرياضة: دور الجمهور كبير في دعم وتشجيع المنتخب الوطني بالمونديال

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أهمية تقديم الدعم والتشجيع لمنتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم .



وقال الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”لابد من زيادة معدلات الوعي لدى الجماهير وتشجيع منتخب مصر لتقديم صورة مشرفة عن الكرة المصرية .

وتابع الشاذلي: "ملايين المصريين يتابعون كرة القدم وهناك اهتمام بالغ من الشعب المصري على متابعة مباريات منتخب مصر في المونديال ".

ولفت :" يجب أن نتحلى بالمسؤولية وتقديم الدعم الكامل للاعبي منتخب مصر في كأس العالم".

وتابع محمد الشاذلي : "الجمهور عليه دور كبير في مؤازرة منتخب مصر في مباريات كأس العالم ".

