الشباب والرياضة: لم يطرح أفكار لسحب أي مساحة أرض من نادي الزمالك

علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على اجتماع وزارة الأوقاف والشباب والرياضة مع نادي الزمالك بسبب على أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة مع وزارة الأوقاف.



وقال محمد الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" " في شهر أغسطس المقبل ينتهي الزمالك من سداد آخر قسط من ملكية 90 ألف متر من أرض ميت عقبة ويتبقى 50 ألف متر ".



وتابع محمد الشاذلي:" تم طرح عدة أفكار لحل الأزمة ومنها استمرار حق الانتفاع بهذه المساحة أو دراسة فنية شاملة لشراء الأرض وبدء جدولة الأمر أو شراكات ممتدة بين الزمالك والاوقاف في عدة مشروعات استثمارية ".

ولفت محمد الشاذلي :" كل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف على المرونة الكبيةر التي أبدتها للتوصل إلى حلول لهذه الازمة ولم يتم طرح أي أفكار لسحب أي مساحة ارض من نادي الزمالك في ميت عقبة ".

