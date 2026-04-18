الزمالك يوجه رسالة طيبة لـ نادي شباب بلوزداد

يتقدم نادي الزمالك بخالص الشكر لإدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري وجماهيره على الروح الرياضية من قبل الفريق الجزائري ومشجعيه في مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤكد نادي الزمالك على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والجزائري وقوة العلاقة بين القلعة البيضاء ونادي شباب بلوزداد وجماهيره.



ويشيد نادي الزمالك بحفاوة الاستقبال التي وجدها من النادي الجزائري أثناء مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ويؤكد النادي أنه قام بمعاملة النادي الجزائري وجماهيره بالمثل في لقاء الإياب بالقاهرة وحرص على توفير كافة سبل الراحة لبعثة شباب بلوزداد طوال فترة تواجدها بمصر لخوض مباراة العودة.



كما يتقدم نادي الزمالك بالشكر للسفارة المصرية في الجزائر على المجهودات التي قامت بها خلال تواجد بعثة فريق الكرة في الجزائر لخوض لقاء الذهاب أمام شباب بلوزداد، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة، مما ساهم في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب ولعب دورًا كبيرًا في تأهل الفريق للمباراة النهائية.