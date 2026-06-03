أندية ولاعبون ومدربون.. 17 قضية وراء إيقاف قيد الزمالك.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، عن أسباب إيقاف قيد نادي الزمالك، مؤكدًا أن عدد القضايا المرتبطة بالملف وصل إلى 17 قضية تتعلق بلاعبين ومدربين وأندية مختلفة.

وأوضح العمايرة عبر حسابه على فيسبوك، أن القضايا شملت : خوسيه جوميز، أندريه بيكي، كريستيان جروس، فرجاني ساسي، إلى جانب عدة أندية أوروبية وعربية على خلفية صفقات انتقال لاعبين، من بينها أستريلا أمادورا البرتغالي (شيكو بانزا)، ونشارولو البلجيكي (عدي الدباغ)، ونهضة الزمامرة المغربي (صلاح مصدق)، وأوليكساندريا الأوكراني (خوان ألفينا)، وسانت إتيان الفرنسي (بنتايج)، واتحاد طنجة المغربي (عبد الحميد معالي).

كما تضمنت القائمة أسماء لاعبين مثل إبراهيم ندياي، أحمد الجفالي، سامسون أكينيولا، بيير باهرلي، ويوغوسلاف لازيتش، ما يعكس – بحسب وصفه – تعدد الملفات المالية والقانونية المرتبطة بالنادي.

وأشار العمايرة إلى أن هذه القضايا تُعد السبب الرئيسي وراء استمرار قرار إيقاف القيد، لحين تسوية الالتزامات المالية وسداد المستحقات المتأخرة.