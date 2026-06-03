‏الزمالك يتصدر.. الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا

تواصل أزمات الأندية المصرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلقاء ظلالها على الكرة المصرية، بعدما كشفت التحديثات الأخيرة لقائمة الأندية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد عن وجود 8 أندية مصرية تعاني من عقوبات القيد بسبب النزاعات المالية والقضايا الدولية.

‏الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا هم:

الزمالك 17 قضية

الإسماعيلي 5 قضايا

ايسترن كومباني 4 قضايا

مركز شباب تلا قضية

راية قضية

السكة الحديد قضية

مصر المقاصة قضية

المنيا قضية

ويتصدر الزمالك القائمة بـ17 قضية، في رقم يعكس حجم الأزمات المتراكمة داخل القلعة البيضاء، بينما جاء الإسماعيلي في المركز الثاني بـ5 قضايا، يليه إيسترن كومباني بـ4 قضايا.