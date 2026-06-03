الرئيس الجزائري يكرم اتحاد العاصمة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفد نادي اتحاد العاصمة، وذلك تكريمًا للفريق عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في إنجاز قاري جديد يضاف إلى سجل الكرة الجزائرية.

وجاء التكريم الرئاسي تقديرًا للمستوى المميز الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة، والذي توج بالحصول على اللقب بعد التفوق على الزمالك في المباراة النهائية.

التكريم

وأشاد الرئيس الجزائري بالأداء الذي ظهر به لاعبو اتحاد العاصمة والجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي تشهده الرياضة الجزائرية، ويُعد مصدر فخر للجماهير الجزائرية.

من جانبه، أعرب وفد النادي عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن التتويج القاري جاء ثمرة جهود كبيرة بذلها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، ومشددًا على مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.