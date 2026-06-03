قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن القبض على صبري نخنوخ: الناس فرحانة بأداء الداخلية.. ولا أحد فوق القانون|فيديو
بعد ارتفاعه.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك
وزير التعليم العالي يُهنئ جامعة المنصورة على اكتشاف يُعيد كتابة تاريخ البحار بعد انقراض الديناصورات
أروقة الأزهر تبحث الاستعداد للموسم الدراسي الجديد باجتماع موسع
أحمد موسى: لا توجد أزمة في توفير السكر التمويني بالمحال التموينية
خالد عكاشة: الأمن الخليجي بات رهينة الصراع وإيران تستدرج أمريكا لإعادة رسم نفوذها بالمنطقة
صراخ حتى الموت| كواليس مفجعة بشأن وفاة «رباب» على يد زوجها.. والسبب غسالة
مساعد فيريرا يورط الزمالك في إيقاف القيد رقم 17.. و60 ألف دولار وراء الأزمة
كيف نوازن بين الدنيا والدين دون تقصير؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد موسى عن أزمة أرض نادي الزمالك والأوقاف بميت عقبة: لا نية لسحبها
درجات الحرارة هتوصل 44.. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
ميناء دمياط يستقبل وفدا دوليا لدراسة جاهزيته كميناء محورى لتموين السفن بالوقود البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أروقة الأزهر تبحث الاستعداد للموسم الدراسي الجديد باجتماع موسع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

عقد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر، اجتماعا موسعا عبر تقنية الاتصال المرئي (الاتصال عن بعد) مع مديري الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية الفروع لاستقبال الدارسين بمختلف مراحلهم وأعمارهم، والذي سيتم إطلاقه مطلع الأسبوع القادم.

وأكد فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، على ضرورة قيام مديري الإدارات الفرعية بالمتابعة والتنسيق، للوقوف على جاهزية الفروع بصورة فعلية، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشددًا على أهمية التواجد الميداني ومراجعة جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الدارسين قبل بدء الدراسة، بالإضافة تنفيذ خطة عمل الرواق بشكل منضبط ودقيق، بدء من آليات المتابعة والتواصل مع الدارسين والمحاضرين، والتأكد من إعلان الجداول الدراسية في المواعيد المحددة، ومراجعة أعداد المسجلين، وحصر الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، وسرعة عرض أي معوقات قد تؤثر على انتظام الدراسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

جذب مزيد من الدرسين 

وأضاف المشرف على الرواق الأزهري أن المرحلة المقبلة تستلزم مضاعفة الجهود في التعريف بأنشطة الرواق وبرامجه العلمية بين أفراد المجتمع، واستثمار ما حققته الفروع من نجاحات خلال الأعوام الماضية في جذب مزيد من الدارسين، مع الحرص على تقديم نموذج يعكس رسالة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن إدارة الرواق بالجامع الأزهر ستتابع بصورة دورية مؤشرات الأداء ومعدلات الانتظام والحضور بمختلف الفروع، لأن الهدف ليس مجرد تنفيذ الخطة الدراسية، وإنما ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق رسالة الرواق وتلبي احتياجات الدارسين في جميع المحافظات.

خطة العمل خلال المرحلة المقبلة 
من جانبه، استعرض الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، التكليفات والإجراءات التنفيذية الخاصة بخطة العمل خلال الفترة المقبلة، كما ناقش التقارير الواردة من فروع الرواق الأزهري بشأن الاحتياجات التعليمية والتقنية، مؤكدا انه تم وضع خطة  لتعزيز  التواصل المباشر مع الدارسين من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة والمجموعات التعليمية المعتمدة، بما يضمن سرعة إبلاغهم بالمحاضرات والفعاليات العلمية والأنشطة التدريبية، إلى جانب متابعة انتظام الحضور والتفاعل المستمر مع استفسارات الدارسين وملاحظاتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج العلمية التي يقدمها الرواق الأزهري.

وشدد مدير الجامع الأزهر على ضرورة متابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية، ورصد التحديات التي قد تواجه الفروع والعمل على معالجتها بشكل فوري،  والتواصل السريع مع الإدارة العامة للرواق لسرعة تزليل العقبات، مبينا أن هناك تكليف للإدارة العام للرواق بالمتابعة المستمر على مدار اليوم للفروع .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الأزهر الشريف الرامية إلى تطوير منظومة الرواق الأزهري وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته العلمية والدعوية، بما يتيح العلوم الشرعية والعربية للراغبين في تحصيلها وفق منهج أزهري أصيل يجمع بين رصانة المحتوى العلمي وتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة، ويسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على خدمة دينها ووطنها والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

الأزهر الشريف شيخ الأزهر الأروقة الأزهرية عبد المنعم فؤاد الرواق الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

الزمالك

أزمة جديدة .. الأوقاف تطالب الزمالك بـ5 مليارات جنيه.. ريهام حمدى تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

جهاز ExpertBook B5 Flip G2

الكتابة والتقاط الصور .. أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية

سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8

ببطارية ضخمة.. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طرح تويوتا كورولا الجديدة.. وسيارة "لؤطة" بـ45 ألف جنيه

بالصور

لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد