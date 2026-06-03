أروقة الأزهر تبحث الاستعداد للموسم الدراسي الجديد باجتماع موسع

عقد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر، اجتماعا موسعا عبر تقنية الاتصال المرئي (الاتصال عن بعد) مع مديري الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية الفروع لاستقبال الدارسين بمختلف مراحلهم وأعمارهم، والذي سيتم إطلاقه مطلع الأسبوع القادم.

وأكد فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، على ضرورة قيام مديري الإدارات الفرعية بالمتابعة والتنسيق، للوقوف على جاهزية الفروع بصورة فعلية، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشددًا على أهمية التواجد الميداني ومراجعة جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الدارسين قبل بدء الدراسة، بالإضافة تنفيذ خطة عمل الرواق بشكل منضبط ودقيق، بدء من آليات المتابعة والتواصل مع الدارسين والمحاضرين، والتأكد من إعلان الجداول الدراسية في المواعيد المحددة، ومراجعة أعداد المسجلين، وحصر الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، وسرعة عرض أي معوقات قد تؤثر على انتظام الدراسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

جذب مزيد من الدرسين

وأضاف المشرف على الرواق الأزهري أن المرحلة المقبلة تستلزم مضاعفة الجهود في التعريف بأنشطة الرواق وبرامجه العلمية بين أفراد المجتمع، واستثمار ما حققته الفروع من نجاحات خلال الأعوام الماضية في جذب مزيد من الدارسين، مع الحرص على تقديم نموذج يعكس رسالة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن إدارة الرواق بالجامع الأزهر ستتابع بصورة دورية مؤشرات الأداء ومعدلات الانتظام والحضور بمختلف الفروع، لأن الهدف ليس مجرد تنفيذ الخطة الدراسية، وإنما ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق رسالة الرواق وتلبي احتياجات الدارسين في جميع المحافظات.

خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

من جانبه، استعرض الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، التكليفات والإجراءات التنفيذية الخاصة بخطة العمل خلال الفترة المقبلة، كما ناقش التقارير الواردة من فروع الرواق الأزهري بشأن الاحتياجات التعليمية والتقنية، مؤكدا انه تم وضع خطة لتعزيز التواصل المباشر مع الدارسين من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة والمجموعات التعليمية المعتمدة، بما يضمن سرعة إبلاغهم بالمحاضرات والفعاليات العلمية والأنشطة التدريبية، إلى جانب متابعة انتظام الحضور والتفاعل المستمر مع استفسارات الدارسين وملاحظاتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج العلمية التي يقدمها الرواق الأزهري.

وشدد مدير الجامع الأزهر على ضرورة متابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية، ورصد التحديات التي قد تواجه الفروع والعمل على معالجتها بشكل فوري، والتواصل السريع مع الإدارة العامة للرواق لسرعة تزليل العقبات، مبينا أن هناك تكليف للإدارة العام للرواق بالمتابعة المستمر على مدار اليوم للفروع .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الأزهر الشريف الرامية إلى تطوير منظومة الرواق الأزهري وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته العلمية والدعوية، بما يتيح العلوم الشرعية والعربية للراغبين في تحصيلها وفق منهج أزهري أصيل يجمع بين رصانة المحتوى العلمي وتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة، ويسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على خدمة دينها ووطنها والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.