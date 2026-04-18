رياضة

الغندور يشيد بالزمالك بعد صعوده لنهائي الكونفيدرالية

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالقلعة البيضاء بعد صعود الزمالك لنهائي الكونفيدرالية والأداء الذي قدم في مباراة الأخيرة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في البداية،مبروك لمصر صعود الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ،مبروك للزمالك ،مبروك للزمالكاوية،مبروك للرياضة،لقيم الحق والخير والجمال،مبروك للتنافس .. للكفاح .. للجهد.. للعرق.. للحلم .. للتضحية،كل التقدير لجمهور الزمالك العظيم

اللي واصل امبارح تبلوهاته الفنية المبهرة،استقبال يليق بالأشقاء الجزائريين ،وبعدين الدخلة الأسطورية بأهم أثري مصري".

وتابع :"قناع الملك توت عنخ آمون،جمهور فاهم قيمة مصر وعظمتها وفاهم ان الزمالك نفسه جزء من قوة مصر الناعمة،مبدئيا كفاية تجريح من غير قصد أيوا تجريح من غير قصد،احنا جرحنا كتير لاعيبة الزمالك لما قولنا كلنا في البرامج والصفحات،إن الزمالك رغم انه من غير نجوم بيكسب،ومشينا كلنا ورا النغمة دي،ونسينا أساسا هو مين هو النجم ويا ترى النجم بيصنع النادي والجمهورولا النادي والجمهور هما اللي بيصنعوا النجم بعطائه بعد توفيق ربنا ،النجم هو اللي بعد توفيق ربنا بيصنع نفسه بجهده وإخلاصه ويتغلب على أصعب الظروف، النجم بيشتري ناديه وجمهوره في أصعب الظروف،هو عبد الله السعيد مش نجم،المهدي سليمان مش نجمعمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل،  الونش، بنتايج، فتوح، محمد شحاته، أحمد ربيع، آدم كايد، الأسطورة ناصر منسي، عدي الدباغ، والنجم معشوق الزمالكاوية بيزيرا البرازيلي اللي تحس إنه مولود في ميت عقبة، وكلنا شوفنا فرحته الكبيرة ودموعه بعد الماتش..  والجهاز الفني بقيادة المحترم معتمد جمال".

وأضاف:" زي النهاردة من سنةجمهور الزمالك انصدم لما خرج قدام فريق مجهول في الكونفيدرالية، ليلة ما نجمه الكبير زيزو اتعرف إنه راح للمنافس والله من قلبي.. ربنا يوفقك يا زيزو اديت الزمالك كتير والزمالك وجمهوره ادولك اكتر يمكن الوداع ما كانش أحسن حاجة.. لكن .. دي سنة الخياة السنة دي ادت لنا درس يعني ايه كيان كبير زي الزمالك يعني ايه جمهور عظيم زي جمهور الزمالك اللي بهرنا امبارح بفنون دخلاته ودعمه واحترامه للمنافس المحترم  ازاي الزمالك في سنة قدر يقف على رجليه بفضل الله ثم فضل جمهوره ثم ولاده المخلصين ويشاء ربنا انه يعوض الجمهور بلاعبين رائعين وخصوصا بيزيرا جناح الزمالك اليمين المهاري السريع المخلص اسيستات أهداف هدف الصعود للنهائي وهو ده تعويض ربنا".

وأختتم :" هي دي الرياضةرجولة..تنافس.. حلم.. إخلاص.. انتماء..وفلوس بس الفلوس مش على حساب الانتماء والتاريخ امبارح  جسمنا قشعر واحنا بنشوف أساطير الزمالك مشجعين وعلى رأسهم المعلم حسن شحاتة وابنه كريم وحفيده تواصل أجيال في عشق الزمالك، والزمالك ما أخدش الدوري ولا لسه أخد الكونفيدرالية بس أخد الاحترام وزي ما قلت قبل كدا ممكن تاخد بطولة واتنين وعشرة بس مش كل فريق يقدر يكون بطل والزمالك بطل وأعظم بطولاته هتفضل في وجدان الزمالكاوية وقلوبهم هي سنة 2026  الزمالك صامد شامخ رغم كل ظروفه افرح يا زمالكاوي وارفع راسك.. الزمالك نموذج حي لشرف الرياضة والانتماء ‎".

