أنا مش زملكاوي.. تامر أمين يتمنى فوز هذا النادي بالكونفدرالية

هنأ الإعلامي تامر أمين، نادي الزمالك وجماهيره بمناسبة التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء في مجموع المبارتين .

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" كل التهنئة لجمهور القلعة البيضاء بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية ".



وتابع تامر أمين :" انا مش زملكاوي لكن الزمالك هو ممثل مصر في البطولات الأفريقية "، مضيفا:" ساعات بنلاقي كيد من بعض المذيعين العاملين في مجال الرياضة والحديث عن فكرة عدم تشجيع الاهلاوية للزمالك والعكس في البطولات القارية".

وأكمل تامر أمين :" أي فرقة بتلعب في أفريقيا بتمثل مصر وطالما الأهلي مش منافس مباشر للزمالك في الكونفدرالية أكيد بتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية لأن فوز الزمالك بالبطولة يعتبر كأس قاري جديد يضاف للكرة المصرية ".

ولفت تامر امين :" أرجو إن الخناقة البايخة بتاعة الزمالك يمثل نفسه مش مصر دي متتفتحش تاني ".

