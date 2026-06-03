قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار التبكير الرسمي
هشام نصر: لم تُسجّل أي عقوبة تأديبية ضد الزمالك.. وصلاح مصدق لاعب مؤدب
تحرك جنائي من أسرة الطالبة.. تطورات جديدة في واقعة موظف تعليم القليوبية
في انتظار الحسم.. كواليس اجتماع الأهلي مع توروب لإنهاء تعاقده
90 ألف متر.. متحدث الرياضة يكشف تفاصيل أزمة أرض الزمالك في ميت عقبة
انخفض 200 جنيه.. سعر أعلى جرام ذهب الآن في مصر
حول موبايلك لـ باور بانك.. 5 أجهزة تقدر تشحنها من آيفون
شريف عامر: لا اتفاق نهائي بشأن مستحقات أرض الزمالك.. واجتماعات جديدة لحسم الأزمة
أروى جودة: كنت هعتزل التمثيل علشان كنت مرتبطة بشاب مصري
الأرصاد تكشف أسباب التقلبات الجوية.. استمرار الموجة الحارة وتحذيرات من طول فترات ارتفاع الحرارة صيفًا
منتخب الجزائر يفوز على هولندا بهدف وديا استعدادا لكأس العالم
هل الإنسان يشعر بقرب موته قبل 40 يومًا من وفاته؟.. الإفتاء: بـ 5 علامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج بطاقة شخصية في 24 ساعة.. اعرف الأماكن والأسعار

استخراج بطاقة شخصية في 24 ساعة
استخراج بطاقة شخصية في 24 ساعة
رشا عوني

يبحث المواطنون باستمرار عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم، حيث تعد أكثر خدمة يهتم بها الكثير؛ لسرعة الحصول على البطاقة الشخصية دون انتظار لأسابيع، وهناك العديد من الطرق التي وفرتها الداخلية لـ استخراج بطاقة شخصية في 24 ساعة من عدة أماكن مختلفة، كما يمكنك تجربة خدمة تجديد البطاقة الشخصية أونلاين عبر منصة مصر الرقمية. 

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي

وتوجد طريقتان أساسيتان لـ استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر، الأولى من خلال التوجه إلى السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة.

بينما الثانية عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية، وهي الطريقة التي توفر الوقت والجهد للمواطنين.

كما وفرت الوزارة خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجل عبر السيارات النموذجية والمراكز التجارية الكبرى؛ لتقليل فترات الانتظار وتسهيل الحصول على البطاقة خلال ساعات قليلة.

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر، عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

  • الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.
  • فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.
  • الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.
  • الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.
  • الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2023 في ساعتين ..الآن أون لاين عبر موقع الداخلية | المصري اليوم

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول. 

مركز الأحوال المدنية النموذجي بالعباسية:

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا). 

خدمة "السيارة النموذجية" أو التصوير المنزلي:

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم. 

ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونيا 

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

5- ادخل البيانات المطلوبة.

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة.

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

أماكن استخراج البطاقة من المولات التجارية

وعن أماكن استخراج البطاقة من المولات التجارية، أتاحت وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية داخل عدد من المولات التجارية الكبرى بمختلف المحافظات، ومن أبرزها:

  • مدينة نصر: سيتي ستارز – جنينة مول
  • 6 أكتوبر: مول العرب – مول مصر
  • التجمع الخامس: سيتي سنتر ألماظة – مكسيم مول
  • الإسكندرية: كارفور
  • طنطا: مول طنطا – مول العروبة
  • الغردقة: سيتي سنتر مول
  • العبور: جولف سيتي مول
استخراج بطاقة شخصية في 24 ساعة استخراج بطاقة شخصية استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة مستعجلة تجديد البطاقة الشخصية استمارة البطاقة الشخصية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

موعد زيادة المعاشات

التأمينات تعلن.. بدء تطبيق زيادة المعاشات رسميا في هذا الموعد

الزمالك

أزمة جديدة .. الأوقاف تطالب الزمالك بـ5 مليارات جنيه.. ريهام حمدى تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

المتهمة

ترقص بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الجيزة

المتهمون

ضبط 4 سائقين نقل استعرضوا بسياراتهم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

بيومس فؤاد - أرشيفية

الكلابشات المالية تلاحق بيومي فؤاد.. حكم قضائي بإلزامه بدفع مصاريف صغيرة

بالصور

التهاب المعدة وارتجاع المريء.. أعراضه وكيف يمكنك التخلص منه

التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه
التهاب المعدة و ارتجاع المرئ.. أعراضه و كيف يمكنك التخلص منه

طريقة عمل سلطة البطاطس

طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس

مهرجان عمان السينمائي يكشف عن الملصق الرسمي لدورته السابعة

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

فيديو

سهام جلال

سهام جلال.. رحيل مفاجئ بعد أزمة صحية صعبة وكلمات مؤثرة في آخر ظهور لها.. فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد