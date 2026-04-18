”لجان التشتيت”.. ايمن يونس: لا تلتفتوا للشائعات والزمالك يحتاج للتركيز والدعم

شن نجم الزمالك السابق أيمن يونس هجومًا على ما وصفه بـ”لجان التشتيت” التي تستهدف الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن توقيت إثارة الأزمات والجدل حول المدرب واللاعبين غير مناسب تمامًا.

وقال يونس فى تغريدة له عبر "إكس" إن هناك محاولات لـ”صناعة الفتن داخل عقول اللاعبين” والتشكيك في الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مشددًا على أن ما يُتداول بشأن ضرورة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أو تغيير المدرب مجرد “أحاديث مغرضة”.

وأضاف: “كل ده كلام مغرض شيطاني.. عندنا مدرب محترم ولاعبين مميزين ورجالة بنثق فيهم كلهم”.

وأكد نجم الزمالك السابق دعمه الكامل للجهاز الفني الحالي، مطالبًا بالتركيز داخل الفريق وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على الاستقرار في هذه المرحلة.

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية عقب التعادل سلبيا مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما امس الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.