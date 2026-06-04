90 ألف متر.. متحدث الرياضة يكشف تفاصيل أزمة أرض الزمالك في ميت عقبة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة، موضحًا أن مقر النادي ينقسم إلى جزأين رئيسيين؛ الأول بمساحة تقارب 90 ألف متر، والثاني نحو 50 ألف متر ما زال محل تفاوض بين الأطراف المعنية.

وأوضح “الشاذلي” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الـ90 ألف متر الخاصة بالمقر الرئيسي للنادي تم إنهاء إجراءات بيعها بشكل نهائي لصالح نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن آخر قسط مستحق بشأنها سيتم سداده خلال شهر أغسطس المقبل، لتصبح ملكية كاملة للنادي وتشمل المقر الاجتماعي والملاعب والمنشآت الرئيسية.

وأضاف أن الأزمة الحالية تتعلق فقط بمساحة الـ50 ألف متر المتبقية، والتي لا تزال خاضعة لولاية هيئة الأوقاف المصرية، وتضم استخدامات تجارية وإدارية مختلفة داخل محيط النادي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن الاجتماع الذي جمع نادي الزمالك ووزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة شهد مرونة كبيرة من جميع الأطراف، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف شددت على عدم الإضرار بالنادي أو تهديد استقراره.

وأوضح أن هناك ثلاثة مسارات مطروحة لحل الأزمة، تشمل تجديد عقد الانتفاع بعقد جديد وقيم مالية جديدة، أو الدخول في شراكات استثمارية مشتركة بين الزمالك وهيئة الأوقاف، أو التوصل لآلية تسمح بشراء الأرض بالكامل مستقبلاً.

وأكد الشاذلي أن التقديرات الحالية تميل إلى أحد الحلين الأول أو الثاني، في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي، مع وجود توافق بين جميع الأطراف على ضرورة الحفاظ على استقرار الزمالك وصون أصول هيئة الأوقاف في الوقت نفسه.