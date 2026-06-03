شريف عامر: لا اتفاق نهائي بشأن مستحقات أرض الزمالك.. واجتماعات جديدة لحسم الأزمة

قال الإعلامي شريف عامر، في برنامجه «يحدث في مصر»، إن الأزمات لا تزال تحاصر نادي الزمالك رغم حالة السعادة داخل النادي بعد المنافسة على الدوري، مشيرًا إلى أن ملف مستحقات أرض مقر النادي الرئيسي بميت عقبة عاد ليتصدر المشهد من جديد.

وأوضح عامر أن اجتماعًا عُقد اليوم بحضور 3 أطراف رئيسية، هم مجلس إدارة نادي الزمالك، ووزارة الأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة، بحضور الوزيرين المعنيين ورئيس نادي الزمالك، لبحث أزمة المستحقات المالية الخاصة بأرض النادي.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق بأرض النادي الجديدة في أكتوبر، وإنما بأرض مقر الزمالك الرئيسي في ميت عقبة، موضحًا أن هناك خلافًا حول القيم الإيجارية والمستحقات المالية المتعلقة بالأرض.

وأضاف أن الاجتماع لم ينتهِ إلى اتفاق نهائي، حيث عرض كل طرف وجهة نظره بشأن الأزمة، موضحًا أن الزمالك قدم تصوره لما يمكن سداده، بينما تمسكت وزارة الأوقاف بتقديراتها الخاصة بالمستحقات المطلوبة.

وأكد شريف عامر أن وزارة الشباب والرياضة تحاول إدارة الملف بشكل متوازن للوصول إلى حل يحافظ على مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد عقد اجتماعات جديدة خلال الفترة المقبلة لاستكمال المفاوضات والوصول إلى صيغة نهائية للحل.