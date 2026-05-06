شوبير عن اختفاء الحديث حول أرض الزمالك: شماعة وانتهت

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على اختفاء الحديث في الفترة الماضية عن أزمة أرض نادي الزمالك وسحب أرض النادي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "عايز أقول كلمتين مهمين قوي فاكرين لما كله قعد يقول لك الأرض وأرض الزمالك ومشكلة الأرض لما الفريق مشي كويس ووصل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وأصبح متصدر بطولة الدوري محدش بقى بيجيب سيرة الأرض خالص".

واضاف شوبير: "كنت دائما بقول القصة مش قصة أرض القصة ازاي تكسب إزاي تفوز وحصل اللي كنت بقوله ساعات واحد بيمسك شماعة ويتشعبط فيها ويفضل يتكلم، لكن دلوقتي انتصارات الزمالك واقتراب الزمالك من الفوز بلقبين نهى كل شيء".

وختم شوبير: "رأى حضرتك أيه دلوقتي بقه؟، الأرض ملهاش علاقة خالص باللي كان بيحصل لكن القصة ليها علاقة بجمهور بيحب النادي مجلس إدارة بيدير في الوقت المناسب وهكذا".