أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة اللاعب إمام عاشور خلال مباراة الأهلي وإنبي، التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير : الإصابة ليست مقلقة كما يعتقد البعض، و الفحوصات الأولية أثبتت أنها مجرد كدمة في الركبة.

وأكد شوبير أن حالة إمام عاشور لا تستدعي القلق سواء داخل النادي الأهلي أو حتى على مستوى منتخب مصر، موضحًا أن اللاعب سيحتاج إلى فترة راحة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام قبل العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي.

وتعرض إمام عاشور لإصابة مفاجئة أثناء إحدى المحاولات الهجومية أمام مرمى إنبي، حيث فقد توازنه وسقط أرضًا بشكل مفاجئ، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وغادر اللاعب أرض الملعب بمساعدة زملائه، ثم تم نقله عبر سيارة الملعب برفقة طبيب الفريق، لاستكمال الفحوصات الأولية.