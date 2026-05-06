شوبير: تراجع أسهم حسام البدري لتدريب الأهلي بسبب غضب الجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي بشأن ملف المدير الفني، في ظل اقتراب رحيل المدرب الدنماركي ييس توروب بعد تراجع النتائج.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج «مع شوبير» على «أون سبورت إف إم»، أن اسم حسام البدري طُرح بقوة داخل النادي، بل وشهد تواصلًا بالفعل من أحد أعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن البدري أبدى موافقة مبدئية على تولي المهمة.



لكن الأمور لم تستمر على هذا النحو، حيث أشار شوبير إلى أن رد فعل جماهير الأهلي خلال مباراة إنبي، والهجوم الكبير على حسام البدري، أثّر بشكل واضح على موقف الإدارة، التي بدأت تعيد حساباتها، ليتراجع اسم البدري في الوقت الحالي.



وأضاف أن الأجواء داخل النادي تغيّرت بفعل ضغط الجماهير والحضور الكبير في المباراة، وهو ما دفع الإدارة للتفكير بشكل مختلف في ملف المدير الفني.



واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد، أن الخيارات ما زالت مفتوحة، مشددًا على عدم استبعاد اسم علي ماهر، إلى جانب احتمالية التوجه للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.