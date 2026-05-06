حتحوت: 15 يومًا حاسمة تحدد بطل الدوري ومصير الكبار

سلّط الإعلامي هاني حتحوت الضوء على اشتعال الصراع بين ثلاثي القمة في الدوري المصري، مؤكدًا أن المنافسة استمرت حتى “آخر نفس” بعد جولة مليئة بالإثارة والتقلبات

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏بعد ليلة مليئة بالتقلبات.. ٦ أهداف، طرد لمدرب وإنذار لآخر، ثلاثة أهداف ملغاة.. "نقطة" تفصل الزمالك عن الدوري، والتنافس الثلاثي على بطاقتي دوري الأبطال مستمر.

‏تابع :" في ستاد القاهرة، أنهى الأهلي أموره مبكرًا بثلاثية جديدة هذه المرة أمام إنبي، رافعًا رصيده إلى النقطة ٥٠ ومتمسكًا بأمل اللحاق بدوري الأبطال، ومن بعيد، الدوري.

اضاف :" ‏الشحات وبن شرقي وزيزو بصموا على ثلاثية يسعى بها توروب لإنهاء مسيرته بشكل مقبول، بينما ألغيت ركلة جزاء لكهربا وهدف للاعب نفسه، وسينتظر الأهلي الجولة الأخيرة أمام المصري.

‏اكمل :" في برج العرب، كان الزمالك ينازع لتحقيق فوز غاب عن الجولتين الماضيتين، ولم يكن سموحة الذي خسر الجولات الأربع الماضية صيدًا سهلًا.. حتى نزل برازيلي مصاب ليصنع هدفًا ويخرج لاستكمال علاجه.

‏تابع :" سموحة أهدر فرصًا في الشوط الأول، وتألق المهدي في الحفاظ على تقدم الأبيض برأسية الدباغ، ووصل التوتر إلى حد عصبية غير معهودة في ردود فعل معتمد جمال، حتى أنهى الغازي المباراة وجمهور الزمالك يهتف "تعالى نكسب الدوري 🎶".. وهم يعلمون أن نقطة أمام سيراميكا في الجولة الأخيرة = اللقب ١٥.

‏اسرد:" سيراميكا نفسه منح الزمالك نفسًا إضافيًا في ستاد قناة السويس، بتعادله مع بيراميدز ١-١، منفردًا بالمركز الرابع، ومنتظرًا هدية من بيراميدز نفسه بالفوز على زد في نهائي الكأس، ليعود علي ماهر للكونفدرالية بقميص نادٍ لم يلعب في إفريقيا من قبل.

‏بوبو تقدم بهدف جماعي رائع، وتعادل ناصر ماهر، ولحق علي ماهر في المدرجات بيوريشتش، الموقوف أساسا قبل المباراة، فيما أُلغي هدف لبيراميدز وقت التعادل السلبي وآخر وقت التعادل الإيجابي.

‏اختتم :" ١٥ يومًا، يخوض خلالها الزمالك مهمة إفريقية 🏆💰على جولتين، ويلعب فيها بيراميدز نهائي بطولة الكأس، ويحسم فيها الأهلي ملفات الهيكلة.. قبل يوم الـ٢٠ من مايو.. يوم الحسم.