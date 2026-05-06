فرج عامر يتوقع بطل الدوري هذا الموسم

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق علي فوز نادي الزمالك على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما امس الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "انتهي الدرس مبروك للزمالك الفوز بالدوري العام الكروي وهارد لك للأهلي".

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلًّا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.