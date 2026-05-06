أقطاى عبدالله يفتح قلبه: مفاوضات الأهلي والزمالك خارج حساباتي .. وجماهير الأبيض «تخض»

أكد أقطاى عبد الله، مهاجم نادي إنبي، أنه يضع كامل تركيزه حاليًا على مشواره مع فريقه، بعيدًا عن الحديث المتزايد حول اهتمام قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن طموحه الأكبر هو الانضمام لصفوف منتخب مصر لكرة القدم.

بداية من كفر الشيخ.. ورحلة البحث عن الفرصة

وخلال ظهوره في برنامج “ملعب أون”، أوضح اللاعب أنه بدأ رحلته في أكاديمية بكفر الشيخ، قبل أن يخوض تجربة الاختبارات مع غزل المحلة دون أن يتم قيده، لينتقل بعدها إلى طنطا حيث قضى ثلاث سنوات، قبل أن يشق طريقه إلى إنبي ويبدأ في إثبات نفسه داخل الدوري الممتاز.

وأشار أقطاى إلى أن المباريات الكبيرة كانت نقطة تحول في مسيرته، خاصة مواجهته أمام الزمالك في الدور الأول، والتي وصفها بالأصعب نظرًا لأجواء الجماهير، مؤكدًا أنها كانت من أفضل مبارياته هذا الموسم.

تركيز كامل مع إنبي.. والمفاوضات بيد الإدارة

وشدد مهاجم إنبي على أنه لا ينشغل بما يتردد حول مفاوضات انتقاله إلى الأهلي أو الزمالك، قائلاً إنه يترك هذه الأمور لإدارة ناديه، وعلى رأسها أيمن الشريعي، إلى جانب وكيله أحمد يحيى، مشيرًا إلى أن عقده مع الفريق يمتد لأربع سنوات مقبلة.

وأضاف: “أفكر فقط في تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب، وأرغب في الانتقال إلى النادي الذي يمنحني فرصة المشاركة بشكل أكبر ويقدر إمكانياتي”.

كما كشف عن تلقيه تواصلًا لتجهيز إجراءات السفر، في إطار احتمالية الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل هدفًا رئيسيًا له في المرحلة الحالية.

طموح الاحتراف الخارجي.. بعيدًا عن الحسابات المالية

وأوضح أقطاى أنه يفضل خوض تجربة الاحتراف الخارجي حال وصول عرض مناسب، مؤكدًا أنه لا يضع الأمور المادية في مقدمة أولوياته، خاصة أنه لم يحصل على مقابل مالي كبير خلال فترة لعبه مع طنطا، قبل أن تتحسن أوضاعه مع إنبي.

جماهير الزمالك “تخض”.. وإشادة بعبد الله السعيد

وفي تصريح لافت، أكد اللاعب أن جماهير الزمالك تعد الأكثر تأثيرًا من وجهة نظره، مشيرًا إلى أنها لا تتوقف عن التشجيع طوال المباراة، وهو ما يضع أي لاعب تحت ضغط كبير داخل الملعب.

كما أشاد بإمكانيات عبد الله السعيد، معتبرًا إياه أفضل لاعب في مصر حاليًا، لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية مميزة.

ويواصل أقطاى عبد الله تقديم مستويات لافتة مع إنبي، جعلته محط أنظار العديد من الأندية، في وقت يسعى فيه اللاعب لتثبيت أقدامه بقوة في الدوري الممتاز، وفتح الباب أمام خطوة أكبر سواء محليًا أو خارجيًا، مع حلم تمثيل منتخب مصر على رأس أولوياته