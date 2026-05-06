«شبانة» عن مفاوضات الأهلي مع حسام البدري: لم ولن يحدث

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما يتردّد بشأن عودة حسام البدري لتولي القيادة الفنية لفريق الأهلي غير صحيح، مُشدّدًا على أن إدارة النادي حسمت موقفها بشكل واضح.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: “مع كل تقديري، الأهلي رافض عودة حسام البدري، ولم يحدث ولن يحدث أن الأهلي يفكر في التعاقد مع علي ماهر”.

وأضاف: “الكلام المتداول في هذا الشأن غير دقيق، وهذه مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع: “أكيد الكلام ده مش هيحصل، والموضوع مش مطروح من الأساس داخل النادي، ولا حسام البدري مرشح ولا هيعود لتدريب الأهلي”.