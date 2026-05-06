قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع في سعر طن الحديد.. والأسمنت يتخطى الـ 4000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم
كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف
وزير الصحة يوافق على إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة «مجانا»
رسميا.. تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15%
بالأسماء..تغييرات جذرية بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم|ماذا قرر عبد اللطيف؟
برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية بالنيابة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة

ييس توروب
ييس توروب
محمود أحمد

في توقيت حرج من الموسم تتعامل إدارة الأهلي مع أحد أكثر الملفات حساسية داخل أروقة النادي وهو مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب في ظل تزايد التكهنات بشأن رحيله بنهاية الموسم الجاري وتردد أسماء عدة لخلافته كان أبرزها حسام البدري.

ورغم ما أُثير خلال الأيام الماضية كشف مصدر داخل القلعة الحمراء أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع البدري المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس مؤكدًا أن اسمه غير مطروح على الطاولة في الوقت الراهن وأن كل ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يتجاوز كونه اجتهادات إعلامية.

إدارة الملف بهدوء

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الأهلي للحفاظ على حالة من التركيز داخل الفريق خاصة بعد الفوز الأخير على إنبي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز وهي النتيجة التي أبقت حظوظ الفريق قائمة في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وتدرك الإدارة الحمراء أن أي تحركات متسرعة في ملف الجهاز الفني قد تؤثر سلبًا على تركيز اللاعبين في المرحلة الحاسمة خصوصًا مع اقتراب المواجهة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي والمقررة إقامتها يوم 20 مايو الجاري والتي تمثل محطة فاصلة في تحديد مسار الفريق القاري في الموسم المقبل.

كواليس الرحيل المحتمل

بحسب المصدر فإن عقد توروب لا يزال ممتدًا لموسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي غير أن بنود التعاقد تمنح النادي إمكانية فسخ العقد شريطة تفعيل الشرط الجزائي بعد 30 يونيو المقبل والذي يقدر برواتب 3 أشهر إلى جانب راتب الشهر التالي بإجمالي يصل إلى نحو مليون و40 ألف يورو.

ورغم وضوح البنود القانونية إلا أن إدارة الأهلي تفضل إنهاء الملف بشكل ودي من خلال التفاوض المباشر مع وكيل المدرب وممثليه القانونيين بما يضمن خروجًا سلسًا يحفظ حقوق جميع الأطراف خاصة في ظل حالة التوتر النسبي التي تحيط بعلاقة المدرب ببعض الملفات داخل النادي خلال الفترة الأخيرة.

تعامل حذر

المعطيات الحالية تشير إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى المدرب الدنماركي تجاه بعض الظروف المحيطة بالفريق وهو ما دفع الإدارة إلى تبني سياسة الهدوء المحسوب في التعامل مع الملف تجنبًا لأي تصعيد قد ينعكس على أداء الفريق في توقيت لا يحتمل المزيد من الضغوط.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر مطلعة أن الساعات المقبلة قد تشهد تحركات فعلية لفتح باب التفاوض مع المدرب عقب نهاية مشوار الفريق في الدوري من أجل حسم الملف بشكل نهائي سواء بالاستمرار أو فك الارتباط.

البدري خارج الصورة.. حتى الآن

في المقابل حرصت إدارة الأهلي على غلق الباب أمام عودة حسام البدري أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي والذي سبق له قيادة الفريق في أكثر من ولاية وحقق خلالها إنجازات بارزة أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012.

لكن وعلى الرغم من الخبرات التي يمتلكها البدري ومعرفته الجيدة بأجواء القلعة الحمراء إلا أن التوجه الحالي داخل النادي لا يميل إلى إعادة تدوير الأسماء السابقة بقدر ما يبحث عن مشروع فني جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وبين نفي التفاوض مع البدري واستمرار الغموض حول مستقبل المدرب الدنماركي تبقى كل السيناريوهات مفتوحة داخل القلعة الحمراء بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة والتي قد تحمل ملامح القرار الأهم في مسار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

إدارة الأهلي ييس توروب حسام البدري القلعة الحمراء إنبي الدوري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

جسم حديدي غامض

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد