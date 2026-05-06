متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة

في توقيت حرج من الموسم تتعامل إدارة الأهلي مع أحد أكثر الملفات حساسية داخل أروقة النادي وهو مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب في ظل تزايد التكهنات بشأن رحيله بنهاية الموسم الجاري وتردد أسماء عدة لخلافته كان أبرزها حسام البدري.

ورغم ما أُثير خلال الأيام الماضية كشف مصدر داخل القلعة الحمراء أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع البدري المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس مؤكدًا أن اسمه غير مطروح على الطاولة في الوقت الراهن وأن كل ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يتجاوز كونه اجتهادات إعلامية.

إدارة الملف بهدوء

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الأهلي للحفاظ على حالة من التركيز داخل الفريق خاصة بعد الفوز الأخير على إنبي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز وهي النتيجة التي أبقت حظوظ الفريق قائمة في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وتدرك الإدارة الحمراء أن أي تحركات متسرعة في ملف الجهاز الفني قد تؤثر سلبًا على تركيز اللاعبين في المرحلة الحاسمة خصوصًا مع اقتراب المواجهة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي والمقررة إقامتها يوم 20 مايو الجاري والتي تمثل محطة فاصلة في تحديد مسار الفريق القاري في الموسم المقبل.

كواليس الرحيل المحتمل

بحسب المصدر فإن عقد توروب لا يزال ممتدًا لموسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي غير أن بنود التعاقد تمنح النادي إمكانية فسخ العقد شريطة تفعيل الشرط الجزائي بعد 30 يونيو المقبل والذي يقدر برواتب 3 أشهر إلى جانب راتب الشهر التالي بإجمالي يصل إلى نحو مليون و40 ألف يورو.

ورغم وضوح البنود القانونية إلا أن إدارة الأهلي تفضل إنهاء الملف بشكل ودي من خلال التفاوض المباشر مع وكيل المدرب وممثليه القانونيين بما يضمن خروجًا سلسًا يحفظ حقوق جميع الأطراف خاصة في ظل حالة التوتر النسبي التي تحيط بعلاقة المدرب ببعض الملفات داخل النادي خلال الفترة الأخيرة.

تعامل حذر

المعطيات الحالية تشير إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى المدرب الدنماركي تجاه بعض الظروف المحيطة بالفريق وهو ما دفع الإدارة إلى تبني سياسة الهدوء المحسوب في التعامل مع الملف تجنبًا لأي تصعيد قد ينعكس على أداء الفريق في توقيت لا يحتمل المزيد من الضغوط.

وفي هذا السياق تؤكد مصادر مطلعة أن الساعات المقبلة قد تشهد تحركات فعلية لفتح باب التفاوض مع المدرب عقب نهاية مشوار الفريق في الدوري من أجل حسم الملف بشكل نهائي سواء بالاستمرار أو فك الارتباط.

البدري خارج الصورة.. حتى الآن

في المقابل حرصت إدارة الأهلي على غلق الباب أمام عودة حسام البدري أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي والذي سبق له قيادة الفريق في أكثر من ولاية وحقق خلالها إنجازات بارزة أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012.

لكن وعلى الرغم من الخبرات التي يمتلكها البدري ومعرفته الجيدة بأجواء القلعة الحمراء إلا أن التوجه الحالي داخل النادي لا يميل إلى إعادة تدوير الأسماء السابقة بقدر ما يبحث عن مشروع فني جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وبين نفي التفاوض مع البدري واستمرار الغموض حول مستقبل المدرب الدنماركي تبقى كل السيناريوهات مفتوحة داخل القلعة الحمراء بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة والتي قد تحمل ملامح القرار الأهم في مسار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.