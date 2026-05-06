ياسر ريان: الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب منه أمام سموحة.. وإنبي لعب بدون هدف ضد الأهلي

تحدّث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سموحة كانت صعبة على الزمالك

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، مباراة سموحة كانت صعبة على الزمالك، خصوصًا بعد خسارته في القمة، وده كان له تأثير واضح على الأداء.

وأضاف “ريان”: الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه، سواء في مباراة القمة أو حتى أمام سموحة، وكان فيه تراجع واضح.

وأكد، معتمد جمال بدأ مباراة القمة بتشكيل خاطئ، وكمان أمام سموحة ما بدأش بالشكل المطلوب، وده أثر على شكل الفريق.

واختتم تصريحاته قائلًا، إن إنبي وسموحة لعبوا بدون هدف واضح قدام الأهلي والزمالك، وده خلّى المباريات تميل أكتر لصالح الفرق الكبيرة.