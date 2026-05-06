رمضان السيد: «توروب» لا يُناسب الأهلي.. والزمالك يُعاني من تراجع مستواه

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن رد فعل الجهاز الفني للفريق على خسارة الفريق أو إضاعة الفرص في المباريات الأخيرة لم يكن كافياً، مشيراً إلى أن اللاعبين فقدوا الثقة في تحقيق الفوز على الفرق المهمة مثل سيراميكا.

مدرب القلعة الحمراء

وفي تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، قال رمضان السيد: "توروب لا يناسب الأهلي، ورد فعل المدرب مكنش عنده رد فعل لخسارة أو تضييع الفرص للعبية".

وتابع: "ممكن سيراميكا يكسب الزمالك، لأن على ماهر حقق أداء كويس مع اللاعبين اللي معاه، وده طبيعي".

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المشكلة الأكبر تكمن في تراجع مستوى الزمالك خلال آخر أربع مباريات، مشيراً إلى أن الفريق لديه مباريات حاسمة في الكونفدرالية والدوري، ولهذا السبب جازف المدرب بإشراك بييزا المصاب في الدوري، الذي يعتبر أهم من الكونفدرالية.

وأشار رمضان السيد إلى أن كوكا قادر على اللعب في الأوقات الحاسمة، وأن تعليماته هي الوقوف بجانب بييزا، مؤكداً أن بييزا هو اللاعب الذي يصنع الفارق دائماً مع الزمالك.