شوبير: كوكا يقترب من منتخب مصر بعد تألقه مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات تتعلق بمستقبل أحمد نبيل "كوكا"، لاعب النادي الأهلي، إلى جانب موقفه من الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقه اللافت مؤخرًا.



وأوضح شوبير أن كوكا نجح في خطف الأنظار بعد الأداء المميز الذي قدمه في مواجهتي الزمالك وإنبي، مشيرًا إلى أنه بات قريبًا من التواجد ضمن قائمة منتخب مصر، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته.



وأضاف أن اللاعب يحظى بثقة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، ما يعزز فرص انضمامه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حاجة الفريق لعناصر قوية في مركزه.

كما أشار شوبير إلى وجود جلسة مرتقبة بين مسؤولي الأهلي واللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، لمناقشة تجديد عقده، في ظل رغبة النادي في استمراره بعد المستويات المميزة التي يقدمها.

واختتم بأن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وقد يتم الإعلان عن تجديد عقد كوكا قريبًا، خاصة مع وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين على استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء.