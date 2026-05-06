شوبير يكشف عن تفاصيل ملف تجديد حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب الأهلي من تجديد عقد حسين الشحات بعد جلسة حاسمة اليوم.

و قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: هناك جلسة مرتقبة قد تُعقد اليوم مع اللاعب لمناقشة تفاصيل التجديد بشكل رسمي.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي تسعى لإنهاء هذا الملف سريعًا، خاصة أن حسين الشحات يعد من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني في المباريات الكبرى، لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية مميزة، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة النادي للحفاظ على استقرار الفريق.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلًّا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.