أحمد حسام ميدو يفتح النار على إدارة الزمالك: النادي في كارثة.. وأزمة القضايا تضخّمت

تحدّث أحمد حسام ميدو، عبر قناة النهار، عن الأوضاع داخل نادي الزمالك، موجّهًا انتقادات حادة لطريقة إدارة ملف كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو إن الزمالك “يميل دائمًا إلى الأزمات والمشاكل”، مضيفًا أن الجماهير “لا يُكتب لها الفرح لفترات طويلة”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن النادي قام قبل بداية الموسم بإعادة هيكلة قطاع الكرة، بهدف تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ لإدارة الملف الفني، موضحًا أنه تم ترشيح جون إدوارد لهذا الدور.

وأضاف أن بعض الأصوات داخل النادي أصرت على تسليم ملف الكرة بالكامل، بما في ذلك الجوانب الفنية والمالية، وهو ما تسبب – حسب قوله – في ضغوط كبيرة على الإدارة الحالية.

وتابع ميدو أن عددًا من العاملين السابقين في قطاعات مختلفة أبدوا استعدادهم للاستمرار دون مقابل لفترة مؤقتة لضمان استقرار العمل، إلا أن ذلك لم يتم، وتم تسليم الملف بالكامل للإدارة الحالية.

وأكد أن ما يحدث داخل النادي أدى إلى “أزمة كبيرة”، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الزمالك يعاني حاليًا من تزايد القضايا المالية التي أدت إلى إيقاف القيد لفترتين.

وأوضح أن تراكم القضايا خلال الأشهر الأخيرة، وعدم التواصل مع الأطراف المختلفة أو محاولة حل الملفات مبكرًا، ساهم في تفاقم الأزمة، معتبرًا ذلك “خطأ إداري جسيم”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة القضايا ارتفعت بشكل كبير بسبب الفوائد والغرامات، مما جعل تسويتها أكثر صعوبة وتعقيدًا في الوقت الحالي.