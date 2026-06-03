الأهلي يقترب من إنهاء عقد ييس توروب بالتراضي مقابل 5 أشهر.. والإعلان خلال ساعات

كشفت تقارير إعلامية وتصريحات من داخل الوسط الرياضي عن اقتراب النادي الأهلي من التوصل لاتفاق نهائي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، لإنهاء التعاقد بالتراضي خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لما نشره طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عبر حسابه على “فيسبوك”، فإن العرض المقدم من الأهلي يتضمن حصول توروب على راتب شهر يونيو، وشهر تعويض، إضافة إلى 3 أشهر شرط جزائي، بإجمالي 5 أشهر، بقيمة تقارب مليون دولار.

وفي السياق ذاته، وصل توروب ووكيل أعماله إلى القاهرة، لعقد اجتماع حاسم مع إدارة النادي الأهلي لحسم تفاصيل فسخ التعاقد بشكل ودي ورسمي.

كما أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى وصول المدرب ووكيله بالفعل، مؤكدًا أن اجتماعًا عاجلًا يُعقد حاليًا مع إدارة الأهلي لإنهاء كافة الإجراءات خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق فور الانتهاء من صياغة بنود التسوية وتوقيعها بين الطرفين.