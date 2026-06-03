صن داونز يصنع التاريخ.. هيمنة أفريقية بلا منافس

يواصل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تعزيز مكانته كأحد أبرز أندية القارة، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا يجعله من أكثر الأندية تميزًا على مستوى بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويُعد صن داونز من الأندية القليلة التي نجحت في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للرجال والسيدات، حيث:

رجال صن داونز

التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا: 2016.

سيدات صن داونز

التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات: 2021 – 2023

ويعكس هذا الإنجاز قوة المشروع الرياضي داخل النادي، واستمرارية النجاح على مستوى فرق الرجال والسيدات، ليؤكد مكانته كأحد أقوى المؤسسات الكروية في القارة الأفريقية.