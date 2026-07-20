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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفاذ تذاكر الحجز المبكر والـ vip من الموجة الأولي لحفل مروان بابلو ويجي سي فى العلمين

مروان بابلو و ليجي سي
مروان بابلو و ليجي سي
تقى الجيزاوي

أعلن القائمون على حفل نجمي الراب مروان بابلو و ليجي سي عن نفاد جميع تذاكر الحجز المبكر Early Bird وطرح دفعة جديدة wave 1 في تطور  يعكس حجم الإقبال الجماهيري غير المسبوق لاضخم حفل راب لصيف 2026 والمقرر إقامته يوم الخميس 23 يوليو الجاري على مسرح بورتو جولف العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان Porto Golf Summer Festival.

وبمجرد طرح الموجة الأولى Wave 1 بأسعار جديدة شهدت شباك التذاكر طلباً مكثفاً أدى إلى نفاد تذاكر فئة ال  VIP خلال ساعات الأمر الذي دفع الجهة المنظمة للإعلان عن طرح الموجة الثانية Wave 2 من التذاكر.

ولأول مرة على مسرح واحد في بورتو جولف العلمين، يجتمع مروان بابلو صاحب الأسلوب الثوري والكلمات التي صنعت جيلاً كاملاً من محبي الراب و ليجي سي  صاحب الطاقة الصوتية المميزة في عرض متكامل يضم أقوى تراكاتهما التي تصدرت التريند إلى جانب مفاجآت حصرية أُعدت خصيصاً لأجواء الصيف وجمهور العلمين.

ويأتي الحفل امتداداً لسلسلة الفعاليات الترفيهية الكبرى التي يطلقها مهرجان Porto Golf Summer Festival.

وتجري التجهيزات للحفل بتنظيم ياسر الحريري أمازون إنترتينمنتس وفق معايير الـ Live العالمية من صوت وإضاءة وتنظيم دخول وخروج الجمهور بشكل آمن، لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة .

مروان بابلو ليجي سي مهرجان Porto Golf Summer Festival

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