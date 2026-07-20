عمرو أديب عن هاني شنودة: كان عبقريًا ولن ينال ما يستحقه

نعى الإعلامي عمرو أديب، الموسيقار الراحل هاني شنودة، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ83 عاماً.

وقال عمرو أديب خلال تدوينة له عبر موقع «x»: «أنعى هانى شنودة لأنه كان عظيما ولأنى أعلم أنه لن يأخذ حقه فى العزاء! هانى أحد الذين غيروا شكل الموسيقى المصرية وقاد ثورة كاملة غيرت الربع تون والمقسوم.. هانى كان عبقريا لحن لأحمد عدوية ولحن للعظيمة نجاة الصغيرة.. لو هناك مدارس للتجديد تمضى فى طرقات عبدالوهاب وبليغ فأحد الميادين الكبيرة سيكون للعبقرى هانى شنودة.. كان عبقريًا فيلسوفًا بسيطًا لم يأتِ مثله ولن يذكره الكثيرون للأسف».

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية.

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.