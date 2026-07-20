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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عشقه ليها يتحول إلى مشروع .. أحمد فهمي يفتتح خط إنتاج للنظارات

أحمد فهمي
أحمد فهمي
قاسم

أعلن النجم أحمد فهمي إطلاق أول علامة تجارية خاصة به في مجال النظارات، في خطوة جديدة يخوض بها عالم الموضة وريادة الأعمال إلى جانب مسيرته الفنية.
 

وكشف أحمد فهمي أن فكرة إطلاق العلامة التجارية جاءت من حبه وعشقه للنظارات، وحرصه الدائم على اقتناء أحدث التصميمات، وهو ما دفعه للتفكير في تأسيس براند يحمل رؤيته الخاصة ويقدم منتجات تجمع بين الجودة والأناقة.

وساعده في تنفيذ المشروع مدير أعماله أحمد درويش، الذي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، بعدما سبق له العمل في أكبر شركة متخصصة في صناعة النظارات على مستوى العالم.
 

ويواصل أحمد فهمي خلال الفترة الحالية التحضير لأكثر من مشروع فني جديد، حيث من المقرر أن يطل على جمهوره خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني سيعرض فى رمضان المقبل.
 

يذكر أن الفنان أحمد فهمي حقق نجاحاً مؤخراً فى السينما من خلال فيلم "أحمد وأحمد" والتى دارت أحداثه في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد "أحمد فهمي" الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد "أحمد السقا" في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته، وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، وهو ما يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.
 

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