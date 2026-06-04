تحرك جنائي من أسرة الطالبة.. تطورات جديدة في واقعة موظف تعليم القليوبية

كشف الإعلامي شريف عامر تفاصيل واقعة أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق أحد العاملين بإدارة تعليمية بعد تداول مقطع مصور يوثق الواقعة.

وأوضح عامر، خلال برنامجه يحدث في مصر، أن المحافظ أصدر قرارًا بإبعاد الموظف عن الإدارة التعليمية ومنعه من دخولها مجددًا، مع إيقافه عن العمل وفتح تحقيق إداري عاجل معه.

وأشار إلى أن التحرك لم يقتصر على الجانب الإداري فقط، إذ تقدمت السيدة صاحبة الواقعة ببلاغ رسمي، مؤكدًا أن هناك تحركًا جنائيًا ومتابعة من جهات التحقيق.

وأضاف أن السيدة تعاملت مع الموقف بوعي كبير، حيث قامت بتوثيق الواقعة وتسجيل تفاصيلها، مع الحرص على إثبات ما اعتبرته مساومة مرتبطة بطلب يخص ابنتها.

وأكد شريف عامر أن البرنامج تعمد عدم كشف هوية السيدة أو إظهار تفاصيلها الشخصية احترامًا للخصوصية، مشددًا على أن التكنولوجيا قد تكون أداة للضرر أحيانًا، لكنها لعبت في هذه الواقعة دورًا مهمًا في توثيق الحقيقة وكشفها.