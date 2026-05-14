شريف عامر ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة: فقدنا قيمة فنية وإنسانية استثنائية

أكد الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه “يحدث في مصر”، أن رحيل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يمثل خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، مشيرًا إلى حرص البرنامج على تقديم واجب العزاء بشكل مباشر لأسرة الراحل ومشاركة الجمهور مشاعر الحزن.

أحمد أبو زهرة: مكانة والدي لا تحتاج إلى تفسير

وقال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل، إن حجم الحب والدعم الذي تلقته الأسرة من المصريين يعكس القيمة الحقيقية التي تمتع بها والده، مؤكدًا أن مكانته الراسخة في قلوب الجمهور أكبر من أي كلمات.

إشادة واسعة بتاريخ فني خالد

وشدد شريف عامر على أن عبد الرحمن أبو زهرة سيظل رمزًا فنيًا وثقافيًا بارزًا، بما قدمه من أعمال أثرت الوجدان المصري والعربي، سواء على المسرح أو في الدراما والسينما.

رسالة دعم لأسرة الراحل

ووجّه شريف عامر رسالة دعم لأسرة الفنان الراحل، مؤكدًا أن اسم عبد الرحمن أبو زهرة سيبقى خالدًا بما تركه من إرث فني وإنساني كبير.