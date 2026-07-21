بسمة وهبة: لم أمرض بسبب العمل.. بل خرجت لتقديم البرنامج حبا في مهنتي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن تداول الأخبار المتعلقة بالصحة يحتاج إلى أقصى درجات الدقة، محذرة من أن «الناس اللي بتكتب كلام يخص الصحة والمرض» قد تتسبب في أذى بالغ لمن يتناولهم الخبر، قائلة إن كلمة واحدة غير دقيقة قد «تذبح اللي قدامك».

وأوضحت أنها اعتادت مشاركة جمهورها بجانب من حياتها الشخصية لإيجاد حالة من التواصل الحقيقي معهم، لكنها فوجئت بتفسير خاطئ لما قالته عقب خضوعها لعملية جراحية، بعدما نسبت إليها بعض المواقع أنها أُصيبت بالمرض بسبب العمل، مؤكدة أن هذا لم يحدث مطلقاً.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ ابنتها كانت قد سجلت لها عدة مقاطع فيديو، ظهر في أحدها أنها تنادي أعضاء فريق إعداد البرنامج داخل غرفة الإفاقة، لأنها كانت تفكر في العمل حتى وهي تحت تأثير التخدير.

وأوضحت، أنها أخبرت الطبيب بأنها كانت ترغب في العودة إلى الشاشة مباشرة بعد العملية، وأنها خرجت بالفعل في اليوم التالي رغم شعورها بالإرهاق، ليس لأن العمل تسبب في مرضها، وإنما لأن حبها الشديد لعملها يدفعها إلى التضحية من أجله.

وقالت إن ما أزعجها هو تحويل هذه الكلمات إلى عناوين تفيد بأنها «تعبانة بسبب الشغل»، معتبرة أن ذلك يخالف الحقيقة ويستوجب توخي الحذر.

وأشادت بسمة وهبة بالمواقع والمؤسسات الصحفية التي التزمت بالمهنية ونقلت تصريحاتها كما وردت، وخصّت بالشكر عدداً من المنصات، من بينها اليوم السابع وتليجراف مصر وفي الفن وتحيا مصر والوطن وصدى البلد ونيوز روم والبوابة نيوز والقاهرة 24 وعكاظ السعودية والدستور والوفد ولبنان 24، مؤكدة أن هذه الجهات أوضحت أنها بخير وأن العملية الجراحية لا علاقة لها بضغوط العمل.

رسائل الدعم والاتصالات

كما وجهت الشكر إلى جمهورها في مصر ولبنان والسعودية والإمارات والمغرب وتونس، مؤكدة أن رسائل الدعم والاتصالات التي تلقتها رفعت معنوياتها وساعدتها على العودة سريعاً إلى الشاشة.