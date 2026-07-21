بسمة وهبة : إهمالي لحالتي الصحية تسبب في تدهورها .. وأحذر الجميع من تكرار التجربة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة مؤثرة إلى جمهورها دعتهم خلالها إلى عدم إهمال صحتهم أو تأجيل العلاج، مؤكدة أنها تتحدث من واقع تجربة شخصية.

وقالت: «اوعوا تعملوا زيي وتعملوا في صحتكم كدا»، موضحة أنها لم تصل إلى مرحلة ميؤوس منها، لكنها اعترفت بأن حالتها الصحية «تطورت للأسوأ بسبب إهمالي».

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنها كانت تؤجل الاهتمام بنفسها باستمرار، مرددة عبارات مثل: «الأسبوع الجاي، بعد فرح ابني، بعد امتحانات ابني، بعد خديجة لما تاخد الإجازة، لما ماما وبابا يخلصوا»، قبل أن تتساءل: «إيه لما دي؟ لما دي مابتخلصش»، معتبرة أن الاستمرار في التأجيل هو ما يدفع الإنسان إلى الوصول لمرحلة التعب التي يكون قد تسبب فيها بنفسه.

وأكدت بسمة وهبة أن الابتلاء قد يبدأ بمشكلة صحية بسيطة، إلا أن الإهمال هو العامل الذي يؤدي إلى تفاقمها، قائلة: «ربنا بيبتليك بشيء صغير، بس إهمالك لنفسك أنت اللي بتخليه يكبر ويكبر ويكبر، أنت المسؤول عنه».

وشددت على أن الإنسان يجب ألا يقصر في حق نفسه، داعية الجميع إلى الاهتمام بصحتهم وعدم الانتظار حتى تتدهور حالتهم، وقالت: «فليه بنقصر في حق نفسنا كدا؟ فمانفسيش الصراحة إنه حد يقصر في نفسه أبداً، اوعوا، خلوا بالكم من نفسكم».

وخصّت الإعلامية الرجال برسالة مباشرة، موضحة أن طبيعة الضغوط التي يتعرضون لها قد تنعكس سريعًا على حالتهم الصحية.

وقالت إن «الرجالة ماعندهاش طولة بال» مثل النساء، وإن ضغوط العمل قد تؤدي إلى الإصابة بالسكري أو الصداع المزمن أو أمراض المعدة وغيرها، مضيفة أن تدهور صحة الرجل لا يؤثر عليه وحده، بل يمتد تأثيره إلى أسرته والمحيطين به وحتى قراراته اليومية.

الاهتمام بالصحة

واختتمت مناشدتها بالتأكيد على ضرورة الإسراع في الاهتمام بالصحة، قائلة: «من فضلكم أسرعوا في إنكم تاخدوا بالكم من نفسكم.. اوعوا».