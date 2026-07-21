نزلات البرد بالصيف يجب علاجها سريعا.. عوض تاج الدين يوضح

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بنزلات البرد قد تحدث في جميع فصول السنة، إلا أن معدلات انتشارها تكون أعلى خلال فصل الشتاء، مع وجود حالات إصابة أيضًا خلال فصل الصيف.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد تشهد حاليًا فصل الصيف، ورغم ذلك تظهر بعض حالات الإصابة بنزلات البرد، نتيجة الانتقال المفاجئ من أجواء باردة إلى أجواء شديدة الحرارة أو العكس.

عوض تاج الدين

ولفت إلى أن التعرض لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، مثل انتقال الشخص من مكان مرتفع الحرارة إلى غرفة مكيفة مباشرة، أو العكس، قد يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد، وضرب مثالًا بالسيدة التي تعمل في المطبخ ثم تدخل إلى غرفة مكيفة.

علاج نزلات البرد سريعًا

وأوضح أن الفيروسات موجودة على مدار العام، إلا أن معدلات الإصابة بنزلات البرد في فصل الصيف تظل أقل مقارنة بفصل الشتاء، مشددًا على أهمية علاج نزلات البرد سريعًا عند الإصابة بها، لتجنب أي مضاعفات صحية.